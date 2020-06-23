Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefi: Mandzukic!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mario Mandzukic için yarıştığı iddia edildi.



Al-Duhail'den ayrılmaya hazırlanan Mario Mandzukic'in İtalya ya da Türkiye'ye kariyerine devam edeceği aktarıldı.



İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Juventus'ta 4,5 yıl forma giydikten sonra Al-Duhail'e imza atan Mario Mandzukic, Katar ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.



Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü oyuncu ile ilgilendiği vurgulanırken, Mario Mandzukic'in İtalya'ya dönmesinin daha yüksek bir ihtimal olduğu ifade edildi. Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'da daha fazla forma şansı bulacağı belirtilen Mandzukic'in buna rağmen İtalya'ya dönmeye daha sıcak baktığı belirtildi.



Bu sezon 7 resmi maçta forma şansı bulan Mandzukic, 1 gol atma başarısı gösterdi.



