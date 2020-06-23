Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefi: Mandzukic!

İtalyan basınında yer bulan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Mario Mandzukic ile ilgileniyor.

, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefi: Mandzukic!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2020 20:59
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mario Mandzukic için yarıştığı iddia edildi.

Al-Duhail'den ayrılmaya hazırlanan Mario Mandzukic'in İtalya ya da Türkiye'ye kariyerine devam edeceği aktarıldı.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Juventus'ta 4,5 yıl forma giydikten sonra Al-Duhail'e imza atan Mario Mandzukic, Katar ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcü oyuncu ile ilgilendiği vurgulanırken, Mario Mandzukic'in İtalya'ya dönmesinin daha yüksek bir ihtimal olduğu ifade edildi. Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'da daha fazla forma şansı bulacağı belirtilen Mandzukic'in buna rağmen İtalya'ya dönmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon 7 resmi maçta forma şansı bulan Mandzukic, 1 gol atma başarısı gösterdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için