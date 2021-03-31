Fenerbahçe ve Galatasaray'dan şampiyonluk açıklamaları hazırlığı

Fenerbahçe, Mustafa Cengiz'in 28 şampiyonlukla ilgili sözlerine cevap niteliğinde bir program hazırladıklarını açıkladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Sipahioğlu, yarın (1 Nisan) saat 13.00'te, FB TV'de GS Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına kanıt ve belgeleriyle cevaplar verecek, Kulübümüzün 28 Şampiyonluk başvurusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin başvurusuyla ilgili, "Daha önce TFF, Tahkim ve TBMM reddetmiş. Nihat Bey bunu bilmeyebilir. Kendisi de söyledi, daha önce gelip reddedilmiş. Daha önce reddedilen bir şey çok kuvvetli bir karine, çok umulmayan bir delil ortaya çıkınca yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Bunu devamlı kaşıyorlar. Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Ben onlara hırsızsınız demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler. TFF'nin bunu gündeme bile almaması gerek." demişti.Galatasaray da Fenerbahçe'nin açıklamaların ardından, "Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu, 1959 yılı öncesi mahalli lig organizasyonları ve diğer güncel konularla ilgili 1 Nisan Perşembe günü (yarın) saat 15.00'te GS TV'de "GÜNDEM ÖZEL" programında açıklamalarda bulunacaklardır." açıklamasını yaptı.