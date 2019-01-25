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Fenerbahçe ve Galatasaray'a golcü transferi için yanıt!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği ileri sürülen Ze Luis, hem kendisi hem Galatasaray ile ismi anılan Luiz Adriano için transfer iddialarını yanıtladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe ve Galatasaray'a golcü transferi için yanıt!
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25 Ocak 2019 00:18
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı yazılan Spartak Moskova'nın golcüsü Ze Luis, iddialar hakkında konuştu.

Spartak Moskova'da mutlu olduğunu vurgulayan Ze Luis, ayrıca Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Luiz Adriano için de açıklamalar yaptı.

Ze Luis, "Şu anda Spartak Moskova için oynuyorum. Tüm konsantrasyonum bu takımd. Bu tür haberler beni etkilemiyor" dedi.

Yeşil Burun Adalı golcü sözlerini "Luiz Adriano ile birlikte sadece Spartak taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

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