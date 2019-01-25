Fenerbahçe ve Galatasaray'a golcü transferi için yanıt!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı yazılan Spartak Moskova'nın golcüsü Ze Luis, iddialar hakkında konuştu.
Spartak Moskova'da mutlu olduğunu vurgulayan Ze Luis, ayrıca Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Luiz Adriano için de açıklamalar yaptı.
Ze Luis, "Şu anda Spartak Moskova için oynuyorum. Tüm konsantrasyonum bu takımd. Bu tür haberler beni etkilemiyor" dedi.
Yeşil Burun Adalı golcü sözlerini "Luiz Adriano ile birlikte sadece Spartak taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz" ifadeleriyle tamamladı.
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Spartak Moskova'da mutlu olduğunu vurgulayan Ze Luis, ayrıca Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Luiz Adriano için de açıklamalar yaptı.
Ze Luis, "Şu anda Spartak Moskova için oynuyorum. Tüm konsantrasyonum bu takımd. Bu tür haberler beni etkilemiyor" dedi.
Yeşil Burun Adalı golcü sözlerini "Luiz Adriano ile birlikte sadece Spartak taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz" ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın