Fenerbahçe ve Galatasaray penaltıda zirvede!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tutuşan Galatasaray ve Fenerbahçe, penaltı sayılarıyla dikkat çekti.



Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, yaptığı çalışma ile Ocak 2020'den bu yana 75 ligde en çok penaltı kazanan takımları sıraladı.



Açıklanan listede Kosta Rika 1. Lig ekiplerinden CS Herediano, 44 penaltı ile zirvede yer aldı. Hırvatistan'dan Hajduk Splıt'in ikinciliği aldığı sıralamada, F.Bahçe Zamalek'in ardından 41 penaltı ile 4. sırada yer aldı. Galatasaray ise 38 penaltı ile 8. sırada kendine yer buldu.



Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, 41 penaltı sayısı ile Fenerbahçe ile 4. Sırayı paylaştı. Avrupa'nın beş büyük ligi olarak görülen İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya ekiplerinden hiçbir takımın ilk 10'da yer almaması dikkat çekti. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği AlNassr da 39 penaltı ile G.Saray'ın önünde yer aldı.





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