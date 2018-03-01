'Fenerbahçe ve Galatasaray, Negredo'yu bedava almadı'

Türker'in yazısından dikkat çeken bölümler;

Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro bonservis bedeli ile Valencia'dan transfer ettiği Alvaro Negredo'nun Fenerbahçe ve Galatasaray'a bedava önerildiği iddia edildi.Habertürk Gazetesi'nden Atilla Türker'in iddiasına göre; "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bedavaya almadığı Negredo için, Beşiktaş Kulübü 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi..."Gazetenin bugünkü baskısında flaş bir iddiayı gündeme getiren Türker, "Sayın Orman... "Negredo için 2,5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin sadece 250 bin Euro'sunu ödedik" diyorsunuz. Tamam, doğru ama... Geri kalan 2 milyon 250 bin Euro yine Beşiktaş'ın kasasından çıkmayacak mı? Çıkacak. İsteseniz de çıkacak, istemeseniz de çıkacak" ifadelerini kullandı.Valencia'nın çeşitli nedenlerden dolayı gözden çıkarttığı Negredo, bu sezon öncesi hem Galatasaray'a, hem de Fenerbahçe'ye "bonservisi bedava" olarak önerildi. Ortada kayıtlar var. Üstüne üstlük onlarca tanık var. Şöyle ki... Fenerbahçe üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Galatasaray'ın o dönemki yetkili isimleri telefonla arandığı takdirde gerçeği tüm detaylarıyla öğrenmek mümkün.Bir hatırlatma yapayım. Valencia, Negredo'nun sözleşmesi devam etmesine karşın, hem Finansal FairPlay hem de verimlilik açısından böyle bir karar almıştı. Benim bu yazı sonrası ne oldu! Beşiktaş Kulübü bir açıklama yaptı ve benden belge istedi. Ayrıca... Beşiktaş Divan Kurulu'nda konuşan Fikret Orman, "Ortada belge var mı? Yok. Ayıptır. Gazeteci de olsa, menajer de olsa, insanda biraz haysiyet, onur ve ahlak olur. Elinde belgesi olup da konuşmayan namerttir" dedi.Fikret Orman, "Ortada belge var mı? Yok. Ayıptır. Gazeteci de olsa, menajer de olsa, insanda biraz haysiyet, onur ve ahlak olur. Elinde belgesi olup da konuşmayan namerttir" dedi. Şu aşamada sizden bir istirhamda bulunacağım Sayın Orman... Kimseyi saf yerine koymayın. Yapacağınız iş çok basit... Fenerbahçe'nin üst düzey yöneticileriyle irtibat kurun."Sayın Orman... Bonservisi bedava" şeklinde size de önerdi mi? Sonra siz ne yaptınız? Kimlerle ne konuştunuz? Bazı yöneticiler ve menajerler devreye nasıl girdi? Sayın Orman... Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda bu sorulara doğru yanıt verilmesi gerekiyor. Zaten bu düşünceyle bu satırları kaleme alıyorum ben. Ve yine Sayın Orman... "Negredo için 2,5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin sadece 250 bin Euro'sunu ödedik" diyorsunuz. Tamam, doğru ama... Geri kalan 2 milyon 250 bin Euro yine Beşiktaş'ın kasasından çıkmayacak mı? Çıkacak