Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya: Ndombele

Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Fenerbahçe ve Galatasaray , yine bir transferde karşı karşıya geldi. İki kulüp de İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi gündemine aldı.

GALATASARAY TEKLİFI YAPTI

26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için Aslan'ın 4 yıl ödeme planıyla 8 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı. 4.7 milyon Euro civarında maaşı bulunan futbolcu için kulüpler arasında transfer görüşmeleri devam ediyor.

Yıldız isme Fenerbahçe'nin de yakından ilgi gösterdiği öğrenildi. 1.81 boyundaki Ndombele'nin Tottenham ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Ndombele, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğa ulaşan Napoli'de kiralık olarak forma giyen Ndombele, İtalyan ekibinde 40 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Ndombele Tottenham'dan önce Fransa'da Lyon, Amiens ve Guingamp takımlarının başarısı için de ter dökmüştü. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Ndombele, Fransa Milli Takımı'nın formasını şu ana kadar 7 kez giyerken, skora katkı yapamadı.