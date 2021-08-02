Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray'ın playoff turundaki rakipleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
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02 Ağustos 2021 14:14
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yapıldı. İlk maçlar 19 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'ı elemesi durumunda Danimarka ekibi Randers FC ile playoff turunda karşılaşacak.

Fenerbahçe, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile Finlandiya ekibi Helsinki arasındaki oynanacak 3. tur karşılaşmalarının galibiyle mücadele edecek.

EŞLEŞMELER

Randers FC - Galatasaray / St.Johnstone
Fenerbahçe - Neftçi / Helsinki
Rapid Wien / Anorthosis - Zorya Luhansk
Jablonec / Celtic - AZ Alkmaar
Fenerbahçe - Neftçi / Helsinki
Mura / Zalgiris - Sturm Graz
Omonia / Flora - Royal Antwerp
Olympiakos / Ludogorets - Lincoln / Bratislava
Malmö / Rangers - Kairat / Alashkert
Ferençvaroş / Slavia - Dinamo Zagreb / Legia
Kızıl Yıldız / Sheriff - Cluj / Young Boys

 


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