Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yapıldı. İlk maçlar 19 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 26 Ağustos'ta oynanacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'ı elemesi durumunda Danimarka ekibi Randers FC ile playoff turunda karşılaşacak.
Fenerbahçe, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile Finlandiya ekibi Helsinki arasındaki oynanacak 3. tur karşılaşmalarının galibiyle mücadele edecek.
EŞLEŞMELER
Randers FC - Galatasaray / St.Johnstone
Fenerbahçe - Neftçi / Helsinki
Rapid Wien / Anorthosis - Zorya Luhansk
Jablonec / Celtic - AZ Alkmaar
Fenerbahçe - Neftçi / Helsinki
Mura / Zalgiris - Sturm Graz
Omonia / Flora - Royal Antwerp
Olympiakos / Ludogorets - Lincoln / Bratislava
Malmö / Rangers - Kairat / Alashkert
Ferençvaroş / Slavia - Dinamo Zagreb / Legia
Kızıl Yıldız / Sheriff - Cluj / Young Boys
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'ı elemesi durumunda Danimarka ekibi Randers FC ile playoff turunda karşılaşacak.
Fenerbahçe, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile Finlandiya ekibi Helsinki arasındaki oynanacak 3. tur karşılaşmalarının galibiyle mücadele edecek.
EŞLEŞMELER
Randers FC - Galatasaray / St.Johnstone
Fenerbahçe - Neftçi / Helsinki
Rapid Wien / Anorthosis - Zorya Luhansk
Jablonec / Celtic - AZ Alkmaar
Fenerbahçe - Neftçi / Helsinki
Mura / Zalgiris - Sturm Graz
Omonia / Flora - Royal Antwerp
Olympiakos / Ludogorets - Lincoln / Bratislava
Malmö / Rangers - Kairat / Alashkert
Ferençvaroş / Slavia - Dinamo Zagreb / Legia
Kızıl Yıldız / Sheriff - Cluj / Young Boys