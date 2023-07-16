Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak hedefi: Hirving Lozano

Süper Lig Transfer Haberleri: Sağ kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, Napoli forması giyen Meksikalı oyuncu Hirving Lozano ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak hedefi: Hirving Lozano
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16 Temmuz 2023 17:33
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray, sağ kanat transferi için ortak bir isimde buluştu. 

İspanyol basınının haberine göre; İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Napoli forması giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hirving Lozano ile ilgileniyor. 

FENERBAHÇE İLGİLİ 

Kadrosuna Dusan Tadic'i katan Sarı-lacivertliler, bir kanat transferi daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin rotayı İtalya'ya çevirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli takım Napoli forması giyen Lozano'yu takip ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sağ kanat bölgesine bir transfer daha istemesi sonucu Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulundurduğu Lozano için bir girişimde bulunabileceği ifade edildi.

GALATASARAY'DA DEVREDE  

Milot Rashica ile henüz anlaşma sağlayamayan Galatasaray'ın da Lozano için devrede olduğu belirtildi. Sağ kanat transferi için hızlı ve çalım atabilen bir oyuncu arayışında bulunan Galatasaray'ın Lozano için Napoli kulübüyle masaya oturabileceği aktarıldı. 

NAPOLI'DE KALMAK İSTİYOR 

Öte yandan Lozano'nun İtalyan ekibi Napoli'de mutlu olduğu ve takımında kalmak istediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun şu an için herhangi bir transfer görüşmesi yapmayı planlamadığı ifade edildi. 

SEZON İSTATİSTİĞİ 

Lozano, geçtiğimiz sezon Napoli'de 41 karşılaşmaya çıkarken 4 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. 

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