Milot Rashica ile henüz anlaşma sağlayamayan Galatasaray'ın da Lozano için devrede olduğu belirtildi. Sağ kanat transferi için hızlı ve çalım atabilen bir oyuncu arayışında bulunan Galatasaray'ın Lozano için Napoli kulübüyle masaya oturabileceği aktarıldı.

Öte yandan Lozano'nun İtalyan ekibi Napoli'de mutlu olduğu ve takımında kalmak istediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun şu an için herhangi bir transfer görüşmesi yapmayı planlamadığı ifade edildi.

Lozano, geçtiğimiz sezon Napoli'de 41 karşılaşmaya çıkarken 4 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.