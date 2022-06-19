Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak hedefi: Diogo Leite

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Portekiz'de aynı isim için devreye girdiler. İki takımın da Porto forması giyen Diogo Leite ile ilgilendikleri belirtildi.



Portekiz basınındaki habere göre sezonu Braga'da kiralık geçiren Diogo Leite, Porto'nun sezon öncesi kampına katılacak fakat kendisine özellikle Türkiye'den ciddi bir ilgi var. Pepe'nin tatilden geç dönecek olması nedeniyle sezon öncesi kampına katılacak Diogo Leite ile yolların ayrılması gündemdeyken Fenerbahçe ve Galatasaray, oyuncunun durumunu yakından takip ediyorlar.



Geçtiğimiz sezonu Braga'da kiralık geçiren 23 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro bir satın alma opsiyonu vardı fakat Braga, kiralama sözleşmesinde yer alan bu maddeyi kullanmama kararı aldı.





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