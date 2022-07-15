Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefi: Bailly

Napoli, Kalidou Koulibaly'nin yerini doldurmak için harekete geçti. Fenerbahçe'den Kim Min Jae'yi Rennes'e kaptıran İtalyan ekibinin hedeflerinden birinin Manchester United'dan Eric Bailly olduğu belirtildi.



FENERBAHÇE VE GALATASARAY



Bailly'nin Manchester United'dan ayrılmak için istekli olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da 28 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu vurgulandı. Ancak Fildişili futbolcunun, ilk tercihinin Napoli olduğu kaydedildi. Manchester United'ın da Bailly'ye transfer görüşmesi yapması için izin verdiği ifade edildi.



MANU, 38 MİLYON EURO ÖDEDİ



Manchester United'ın, 2016 yılında 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Villarreal'dan kadrosuna kattığı Bailly'nin, İngiliz devi ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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