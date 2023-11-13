Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Ndidi'ye dev talip!

Yaz transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Wilfried Ndidi'ye Barcelona talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Ndidi'ye dev talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2023 21:46
Son güncelleme 13 Kasım 2023 21:53
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ülkemizde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Wilfried Ndidi'ye dev bir talip çıktı. 

Sport'un haberine göre; Barcelona, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki Wilfried Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor. 

Mali sıkıntılar çeken Katalan devinin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ndidi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi. 

ÜST DÜZEY TAKIMA SICAK 

Haberde, Nijeryalı futbolcunun hedefleri olan bir üst düzey takımda oynamaya sıcak baktığı ve Barcelona'ya imza atma olasılığının yüksek olduğu aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Leicester City formasıyla bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Ndidi, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery