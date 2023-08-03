Fenerbahçe ve Galatasaray, gurbetçi ismi listeye ekledi!

Fenerbahçe ve Galatasaray, serbest statüde yer alan 22 yaşındaki on numara Anıl Gözütok'u transfer listesine ekledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe ve Galatasaray, gurbetçi ismi listeye ekledi!
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03 Ağustos 2023 19:29
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 19:31
Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya gelebilir.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY LİSTEYE ALDI

Alman basınında yer alan habere göre, iki ezeli rakibin serbest statüde yer alan 22 yaşındaki on numara Anıl Gözütok'u listesine eklediği belirtildi.

YABANCI KURALI İÇİN ÇÖZÜM

Türk kökenli genç oyuncuların Türkiye'de devam eden yabancı kuralı nedeniyle bir çözüm olduğu ve Anıl Gözütok'un da Türk scoutlarının önerisiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın izleme listesine dahil olduğu öne sürüldü. Ancak iki ekibin transfer için şu anda somut bir hamlelerinin olmadığı ifade edildi.

Wormatia Worms'un 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ancak kulübün küme düşmesinin ardından bu durumun söz konusu olmadığı aktarıldı.

Genç oyuncunun yeni bir meydan okuma aradığı ve Almanca konuşulmayan bir ülkeye gitmek istediği kaydedildi. Anıl Gözütok için çok fazla teklif olduğu, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun karar verebilmek için kendisine biraz daha uzun bir zaman dilimi ayırdığı yazıldı.

ANDREA PIRLO'YA BİLGİ VERİLDİ

İtalyan ekipleri Sampdoria ve Genoa'nın Anıl Gözütok'un transferi için teması kurduğu iddia edildi. Sampdoria Teknik Direktörü Andrea Pirlo'ya Anıl Gözütok'un durumu hakkında bildi verildiği belirtildi.

FARKLI POZİSYONLARDA OYNAYABİLİYOR

Anıl Gözütok, on numaranın yanı sıra sol kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

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