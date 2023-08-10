Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yeni yarış: Fred

teklif yaptığı Fred içinda yeniden temaslara başladığı belirtildi.Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikteteklifte bulundu.Sarı lacivertlilerin bu teklifinin ardındanda oyuncu için yeniden temaslara başladığı belirtildi.Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, iki takımın da transferi noktalamak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray'da ilgileniyordu.