Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yeni yarış: Fred

Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu. Sari lacivertlilerin ardından Galatasaray'da oyuncu için temaslarını hızlandırdı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yeni yarış: Fred
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2023 14:21
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 16:42
Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Fred için Galatasaray'ın da yeniden temaslara başladığı belirtildi.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.

G.SARAY YENİDEN MASADA

Sarı lacivertlilerin bu teklifinin ardından Galatasaray'ın da oyuncu için yeniden temaslara başladığı belirtildi.

MANU SATMAK İSTİYOR

Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, iki takımın da transferi noktalamak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.  30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray'da ilgileniyordu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery