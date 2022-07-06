Fenerbahçe ve Galatasaray'da ortak hedef!

İtalyan basını, yeni sezon öncesinde Roma'nın transfer hedeflerini sayfalarına taşıdı.



Jose Mourinho'nun ekibinin, Tammy Abraham'ın yanına santrfora bir futbolcu aradığı belirtildi ve bu isimlerden birinin Torino'dan ayrılan Andrea Belotti olduğu aktarıldı. Başkent ekibinin, oyuncunun menajeriyle birkaç temasta bulunduğu kaydedildi.



Öte yandan golcü futbolcu ile ilgilenen diğer takımlara da yer verilirken; Fenerbahçe, Galatasaray, Monaco, Nice ve West Ham United isimleri öne sürüldü.



Andrea Belotti'nin, Serie A'da mücadele eden bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.



Belotti'nin geçen sezonki Torino performansına da değinilirken, 28 yaşındaki golcünün 23 maçta 8 gol attığı hatırlatıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ