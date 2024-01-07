Fenerbahçe ve Galatasaray Benfica'nın yıldızının peşinde!

Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ezeli rakipler kadrolarını ara transferde önemli isimlerle güçlendirmeyi planlıyor.
Yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen iki takım, kış transfer döneminde yapacağı hamlelerde tam isabet sağlamak istiyor.
Bu doğrultuda iki ekip de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı. Galatasaray'ın transfer döneminde en az 2 takviye yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin planı ise en az 3 transfer gerçekleştirmek.
Öte yandan birçok futbolcuyu listesinde bulunduran ve görüşmeler gerçekleştiren devlerle ilgili sürpriz bir haber geldi.
BENFICALI YILDIZIN PEŞİNDELER
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin aynı yıldıza talip olduğu ortaya çıktı. Her iki takımın da flaş bir isim için yarışa girdiği öğrenildi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu. Sportitalia'nın haberine göre; Galatasaray ile Fenerbahçe, Benfica forması giyen Chiquinho'yu istiyor.
Haberde iki İstanbul kulübünün, 28 yaşındaki orta sahayı kapmak için transfer derbisinde mücadele etmeye hazırlandıkları belirtildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Portekizli yıldız bu sezon Benfica'da 16 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Chiquinho'nun, kulübüyle olan kontratı sezon sonunda bitecek. Bu detayın transferde belirleyici faktörlerden biri olması bekleniyor.
Öte yandan Chiquinho ülkemizde bir dönem Giresunspor forması da giymişti. 2022 kış transfer döneminde Giresunspor'a kiralık olarak gelen Chiquinho, 6 ay Karadeniz ekibinde ter dökmüştü.
Portekizli futbolcu 6 aylık Türkiye macerasında 13 maça çıkmış ve 4 gol, 3 asistle oynamıştı. 1.75 boyundaki ön libero kariyerinde Braga, Moreirense, Coimbra, NK Lokomotiva, Leixoes ve Gondomar gibi takımlarda da boy göstermişti.
Yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen iki takım, kış transfer döneminde yapacağı hamlelerde tam isabet sağlamak istiyor.
Bu doğrultuda iki ekip de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı. Galatasaray'ın transfer döneminde en az 2 takviye yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin planı ise en az 3 transfer gerçekleştirmek.
Öte yandan birçok futbolcuyu listesinde bulunduran ve görüşmeler gerçekleştiren devlerle ilgili sürpriz bir haber geldi.
BENFICALI YILDIZIN PEŞİNDELER
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin aynı yıldıza talip olduğu ortaya çıktı. Her iki takımın da flaş bir isim için yarışa girdiği öğrenildi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu. Sportitalia'nın haberine göre; Galatasaray ile Fenerbahçe, Benfica forması giyen Chiquinho'yu istiyor.
Haberde iki İstanbul kulübünün, 28 yaşındaki orta sahayı kapmak için transfer derbisinde mücadele etmeye hazırlandıkları belirtildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Portekizli yıldız bu sezon Benfica'da 16 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Chiquinho'nun, kulübüyle olan kontratı sezon sonunda bitecek. Bu detayın transferde belirleyici faktörlerden biri olması bekleniyor.
Öte yandan Chiquinho ülkemizde bir dönem Giresunspor forması da giymişti. 2022 kış transfer döneminde Giresunspor'a kiralık olarak gelen Chiquinho, 6 ay Karadeniz ekibinde ter dökmüştü.
Portekizli futbolcu 6 aylık Türkiye macerasında 13 maça çıkmış ve 4 gol, 3 asistle oynamıştı. 1.75 boyundaki ön libero kariyerinde Braga, Moreirense, Coimbra, NK Lokomotiva, Leixoes ve Gondomar gibi takımlarda da boy göstermişti.
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