Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa arenasında

Galatasaray ile Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nde 10. hafta maçlarını oynayacak.

Haber; AA
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Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa arenasında
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20 Aralık 2021 14:02
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, 10. hafta müsabakalarına çıkacak.

Günün ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Safiport, İspanya ekibi Spar Girona'yı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Galatasaray ise Polonya'nın VBW Arka takımına konuk olacak. TSİ 20.00'de başlayacak müsabakaya, Gdynia kentiyle aynı adı taşıyan spor salonu ev sahipliği yapacak.

B Grubu'nda oynadığı maçların 4'ünü kazanan ve 5'ini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 6. basamakta yer alıyor.


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