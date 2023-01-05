Fenerbahçe ve Galatasaray, Alex Sandro için yarışta

Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de transfer yarışına girdi.



İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre Juventus'un Brezilyalı sol beki Alex Sandro'nun menajeri, oyuncusunun sezon sonu bonservissiz transferi konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdi.



Gazetenin haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sandro'nun 3 yıllık sözleşme istediği ve her yıl için 2 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Yıldız oyuncunun menajerinin bu görüşmede ayrıca imza parası da istediği öne sürüldü



40 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ



Juventus forması giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Sandro'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2015 yılından beri İtalyan devinde forma giyen Sandro'nun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro.



Bu sezon İtalya Ligi'nde 13 maçta forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu, 1 asiste imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 239 dakika süre alırken gol ve asist üretemedi. Brezilya Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Sandro, 2 kez fileleri havalandırdı.





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