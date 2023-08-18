Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Tanguy Ndombele için yeni bir rakip çıktı.
RENNES DEVREDE
Sky Sports'un haberine göre, Fransız ekibi Rennes'in de Ndombele ile ilgilendiği belirtildi.
GENESIO YAKINDAN TANIYOR
Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio'nun, Tottenham'a transferinden önce Lyon'da Ndomle ile birlikte çalıştığı, daha sonra Fransız futbolcuyu Lyon'a kiralık olarak transfer ettiği hatırlatıldı.
Rennes'in Fransız futbolcuyu ülkeye geri getirmek istediği ancak Tottenham'daki maaşını karşılamakta zorlanabileceği öne sürüldü.
TOTTENHAM SATMAK İSTİYOR
Tottenham'ın ise sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan 26 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak baktığı aktarıldı. İngiliz ekibi, Ndombele'yi 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.
RENNES DEVREDE
Sky Sports'un haberine göre, Fransız ekibi Rennes'in de Ndombele ile ilgilendiği belirtildi.
GENESIO YAKINDAN TANIYOR
Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio'nun, Tottenham'a transferinden önce Lyon'da Ndomle ile birlikte çalıştığı, daha sonra Fransız futbolcuyu Lyon'a kiralık olarak transfer ettiği hatırlatıldı.
Rennes'in Fransız futbolcuyu ülkeye geri getirmek istediği ancak Tottenham'daki maaşını karşılamakta zorlanabileceği öne sürüldü.
TOTTENHAM SATMAK İSTİYOR
Tottenham'ın ise sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan 26 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak baktığı aktarıldı. İngiliz ekibi, Ndombele'yi 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.