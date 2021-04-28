Fenerbahçe ve Galatasaray'a seçim müjdesi!

17 Mayıs'a kadar uygulanacak tam kapanma, 22 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek olan Galatasaray ile 29 Mayıs tarihinde kongre yapacak olan Fenerbahçe'nin önünü açtı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a seçim müjdesi!
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28 Nisan 2021 10:32
Galatasaray 22 Mayıs, Fenerbahçe ise 29 Mayıs olarak seçim tarihini açıkladı. İki kulübün kulislerinde koronavirüs nedeniyle bu tarihte seçimlerin yapılmayacağı konuşuluyordu. Ancak 17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya geçilmesi, vakaların azalması, haliyle kongrelerin önünün açılması ümit ediliyor.

Hükümetin aldığı "Tam kapanma" kararının ardından her iki kulüpte de genel kurulun yapılacağına olan inancın arttığı da belirtiliyor.

ALİ KOÇ KARARINI AÇIKLAMADI

Galatasaray'da başkan adaylığını açıklayan isimler 7 Mayıs'a kadar yönetim listelerini Divan Kurulu'na verecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yeniden aday olmayı düşünüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bu konu da henüz kararını vermedi.



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