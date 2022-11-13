Fenerbahçe ve Galatasaray'a İspanyol misafir

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal, Dünya Kupası arasında Türkiye'ye geliyor.



Radamel Falcao'nun da formasını giydiği Rayo Vallecano'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilecek arada Fenerbahçe ve Galatasaray ile İstanbul'da hazırlık maçı yapılacağı belirtildi. Fenerbahçe ile oynanacak maçın 30 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda, Galatasaray ile oynanacak maçın ise 3 Aralık'ta Nef Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.



Villarreal Kulübü ise 3 Aralık'ta yine Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile, 6 Aralık'ta ise Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşılacağını açıkladı.



Türkiye'yi, "değerlendirilmesi gereken bir pazar" olarak niteleyen iki takım, İstanbul'daki maçların Fenerbahçe ve Galatasaray ile olması sebebiyle ayrı bir ayrı bir heyecan yaşandığını belirtti.





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