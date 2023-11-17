Fenerbahçe ve Galatasaray'a cehennem gibi fikstür!

Milli takım arası sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaşayacağı yoğunluk dikkat çekiyor.
Kasım-aralık fikstüründe iki ezeli rakip 9'ar maça çıkacak. Birbirleriyle bir defa ligde, bir defa da Süper Kupa'da karşılaşacak.
FENERBAHÇE 3 GÜNDE 1 MAÇ
Lider Fenerbahçe'yi yakın plana alırsak… Sarı-lacivertliler, 33 günde dokuz maça çıkacak. Bu maçların sadece üçü deplasman ancak üç de derbi oynayacaklar.
Konferans Ligi'nde zirve hesabının çizileceği periyot Galatasaray ile oynanacak iki maçla sona erecek. Kanarya, 2014'ten sonraki ilk Süper Kupa zaferi için sahaya da çıkacak.
GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ VİRAJI
Sarı-kırmızılılara gelince… Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına en kritik iki sınavını oynayacağı bu periyotta dört kez deplasmana gidecek ancak Fenerbahçe gibi sadece iki kez İstanbul'dan ayrılacak.
Ligdeki Fenerbahçe deplasmanı şampiyonluk yarışının kaderini çizmeye aday.
Kasım-aralık fikstüründe iki ezeli rakip 9'ar maça çıkacak. Birbirleriyle bir defa ligde, bir defa da Süper Kupa'da karşılaşacak.
FENERBAHÇE 3 GÜNDE 1 MAÇ
Lider Fenerbahçe'yi yakın plana alırsak… Sarı-lacivertliler, 33 günde dokuz maça çıkacak. Bu maçların sadece üçü deplasman ancak üç de derbi oynayacaklar.
Konferans Ligi'nde zirve hesabının çizileceği periyot Galatasaray ile oynanacak iki maçla sona erecek. Kanarya, 2014'ten sonraki ilk Süper Kupa zaferi için sahaya da çıkacak.
|Tarih
|Lig
|Rakip
|26 Kasım
|SL
|Karagümrük
|30 Kasım
|KL
|Nordsjaelland (D)
|4 Aralık
|SL
|Sivasspor
|9 Aralık
|SL
|Beşiktaş (D)
|14 Aralık
|KL
|S.Trnava
|17 Aralık
|SL
|Konyaspor
|20 Aralık
|SL
|Kayserispor (D)
|24 Aralık
|SL
|Galatasaray
|29 Aralık
|SK
|Galatasaray (T)
GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ VİRAJI
Sarı-kırmızılılara gelince… Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına en kritik iki sınavını oynayacağı bu periyotta dört kez deplasmana gidecek ancak Fenerbahçe gibi sadece iki kez İstanbul'dan ayrılacak.
Ligdeki Fenerbahçe deplasmanı şampiyonluk yarışının kaderini çizmeye aday.
|Tarih
|Lig
|Rakip
|25 Kasım
|SL
|Alanyaspor
|29 Kasım
|ŞL
|Man. United
|2 Aralık
|SL
|Pendikspor (D)
|8 Aralık
|SL
|Adana Demir
|12 Aralık
|ŞL
|Kopenhag (D)
|16 Aralık
|SL
|Sivasspor (D)
|20 Aralık
|SL
|Karagümrük
|24 Aralık
|SL
|Fenerbahçe (D)
|29 Aralık
|SK
|Fenerbahçe (T)
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