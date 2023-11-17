Fenerbahçe ve Galatasaray'a cehennem gibi fikstür!

Süper Lig'de zirve mücadelelerini sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Kasım ve Aralık aylarında oldukça yoğun fikstürlerle karşı karşıya gelecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a cehennem gibi fikstür!
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17 Kasım 2023 11:25
Milli takım arası sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaşayacağı yoğunluk dikkat çekiyor.

Kasım-aralık fikstüründe iki ezeli rakip 9'ar maça çıkacak. Birbirleriyle bir defa ligde, bir defa da Süper Kupa'da karşılaşacak.

FENERBAHÇE 3 GÜNDE 1 MAÇ

Lider Fenerbahçe'yi yakın plana alırsak… Sarı-lacivertliler, 33 günde dokuz maça çıkacak. Bu maçların sadece üçü deplasman ancak üç de derbi oynayacaklar.

Konferans Ligi'nde zirve hesabının çizileceği periyot Galatasaray ile oynanacak iki maçla sona erecek. Kanarya, 2014'ten sonraki ilk Süper Kupa zaferi için sahaya da çıkacak.

TarihLigRakip
26 Kasım SL Karagümrük
30 Kasım KL Nordsjaelland (D)
4 Aralık SL Sivasspor
9 Aralık SL Beşiktaş (D)
14 Aralık KL S.Trnava
17 Aralık SL Konyaspor
20 Aralık SL Kayserispor (D)
24 Aralık SL Galatasaray
29 Aralık SK Galatasaray (T)

GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ VİRAJI

Sarı-kırmızılılara gelince… Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına en kritik iki sınavını oynayacağı bu periyotta dört kez deplasmana gidecek ancak Fenerbahçe gibi sadece iki kez İstanbul'dan ayrılacak.
Ligdeki Fenerbahçe deplasmanı şampiyonluk yarışının kaderini çizmeye aday.

TarihLigRakip
25 Kasım SL Alanyaspor
29 Kasım ŞL Man. United
2 Aralık SL Pendikspor (D)
8 Aralık SL Adana Demir
12 Aralık ŞL Kopenhag (D)
16 Aralık SL Sivasspor (D)
20 Aralık SL Karagümrük
24 Aralık SL Fenerbahçe (D)
29 Aralık SK Fenerbahçe (T)
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