Fenerbahçe ve Ekambi arasındaki anlaşma detayları!

Fenerbahçe, uzun bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Ekambi transferinde sona yaklaştı. İki taraf arasında yapılacak anlaşmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe ve Ekambi arasındaki anlaşma detayları!
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06 Ağustos 2023 10:51
Fenerbahçe, uzun bir süredir transfer listesinin başında yer alan Ekambi'de sona doğru yaklaşıyor. Sarı-Lacivertli ekibin, yıldız oyuncuyla anlaşması an meselesi... İki taraf arasında yapılacak olan anlaşmanın detayları da ortaya çıkarken bu transferin en kısa süre içerinde açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE, EKAMBI'DE SONA YAKLAŞTI

Fransız ekibi Lyon'da kamp kadrosuna alınmayan Karl Toko Ekambi'nin transferinde artık Fenerbahçe iyice sona doğru yaklaştı. Lyon'la yapılan görüşmelerin ardından tarafların, 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli konusunda el sıkıştıkları bildirilmişti.

ARADAKİ FARK AZALDI 

Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Ekambi ile yapılan görüşmelerde de büyük bir mesafenin kaydedildiği bilgisine ulaşıldı. Kamerunlu hücum oyuncusunun, 3 yıllık kontrat talebine olumlu yanıt verdiği bildirildi. 30 yaşındaki yıldızla ilgili tek pürüzün, alacağı ücret olduğu ve oyuncu tarafının istediği maaşla, Fenerbahçe'nin teklifi arasındaki farkın an itibarıyla iyice azaldığı öğrenildi. 



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