Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Hakim Ziyech hamlesi

Chelsea'de sürpriz bir şekilde kadro dışı kalan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakim Ziyech için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sky'ın haberine göre; Hakim Ziyech, menajeri tarafından Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a önerildi.
Galatasaray'ın Faslı yıldız oyuncuyu reddettiği belirtilirken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
24 MAÇTA SÜRE ALDI
Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyebilen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Sky'ın haberine göre; Hakim Ziyech, menajeri tarafından Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a önerildi.
Galatasaray'ın Faslı yıldız oyuncuyu reddettiği belirtilirken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
24 MAÇTA SÜRE ALDI
Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyebilen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.