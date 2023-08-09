Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Hakim Ziyech hamlesi

Chelsea'de kadro dışı bırakılan Hakim Ziyech, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a önerildi. Galatasaray Faslı oyuncuyu reddederken, Beşiktaş ve Fenerbahçe değerlendirmeye aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Hakim Ziyech hamlesi
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09 Ağustos 2023 11:17
Son güncelleme 09 Ağustos 2023 11:20
Chelsea'de sürpriz bir şekilde kadro dışı kalan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakim Ziyech için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Sky'ın haberine göre; Hakim Ziyech, menajeri tarafından Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a önerildi.

Galatasaray'ın Faslı yıldız oyuncuyu reddettiği belirtilirken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu değerlendirmeye aldığı ifade edildi. 

24 MAÇTA SÜRE ALDI

Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyebilen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı. 

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