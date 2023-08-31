Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez 18 yaşındaki Selçuk Rinal'ın transferi için karşı karşıya geldi.
Bild'de yer alan habere göre, ezeli rakiplerin St Pauli'nin 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen genç stoper ile ilgilendiği aktarıldı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın genç oyuncunun transferi için nabız yokladığı belirtildi.
St Pauli'nin U19 Takımı'nda forma giyen Selçuk Rinal'ın Alman ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Bild'de yer alan habere göre, ezeli rakiplerin St Pauli'nin 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen genç stoper ile ilgilendiği aktarıldı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın genç oyuncunun transferi için nabız yokladığı belirtildi.
St Pauli'nin U19 Takımı'nda forma giyen Selçuk Rinal'ın Alman ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.