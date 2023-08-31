Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Beşiktaş, St Pauli'nin 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki savunma oyuncusu Selçuk Rinal ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya!
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31 Ağustos 2023 16:21
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 16:26
Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez 18 yaşındaki Selçuk Rinal'ın transferi için karşı karşıya geldi.

Bild'de yer alan habere göre, ezeli rakiplerin St Pauli'nin 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen genç stoper ile ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın genç oyuncunun transferi için nabız yokladığı belirtildi.

St Pauli'nin U19 Takımı'nda forma giyen Selçuk Rinal'ın Alman ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



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