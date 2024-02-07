Fenerbahçe ve Beşiktaş için sürpriz iddia!

Fenerbahçe ve Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.
İtalyan basınında yer alan haberde, iki ezeli rakibi, Dinamo Kiev forması giyen Kostyantyn Vivcharenko ile ilgilendiği öne sürüldü.
Orijinal bölgesi sol bek olan ancak savunmanın merkezinde de görev yapabilen 21 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun Bologna ve Roma tarafından da takip edildiği aktarıldı.
Vivcharenko, bu sezon Dinamo Kiev'de 5 maçta süre buldu. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun Ukrayna ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
İtalyan basınında yer alan haberde, iki ezeli rakibi, Dinamo Kiev forması giyen Kostyantyn Vivcharenko ile ilgilendiği öne sürüldü.
Orijinal bölgesi sol bek olan ancak savunmanın merkezinde de görev yapabilen 21 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun Bologna ve Roma tarafından da takip edildiği aktarıldı.
Vivcharenko, bu sezon Dinamo Kiev'de 5 maçta süre buldu. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun Ukrayna ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.