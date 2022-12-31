Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede: Kaan Ayhan

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede: Kaan Ayhan
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31 Aralık 2022 16:41
Sassuolo'da forma giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan için bir transfer iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, milli futbolcunun, teknik direktör Alessio Dionisi tarafından zaman zaman kullanıldığı aktarıldı. 28 yaşındaki futbolcunun bu nedenle devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği vurgulanırken, milli futbolcu ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR DEVAM EDİYOR

Kaan Ayhan ile daha önce Türkiye'den Galatasaray'ın da ilgilendiği hatırlatıldı.

Sassuolo'da bu sezon 11 maça çıkan Kaan Ayhan, bir kez fileleri havalandırdı. 2020'den bu yana İtalyan ekibinin formasını giyen Kaan'ın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

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