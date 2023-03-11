Fenerbahçe ve Arkas Spor depremzedeler için oynayacak!

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. haftasında Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçının bilet geliri depremzedelere aktarılacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligin iki güçlü ekibinin karşılaşacağı müsabakada voleybol kalitesinin üst düzeyde olacağını belirtti. Müsabakaya iyi hazırlandıklarını aktaran Özden, "Tüm gücümüzü sahaya yansıtarak kazanmak istiyoruz, tüm İzmirli voleybolseverleri yanımızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, karşılaşmanın bilet geliri depremzedelere bağışlanacağı, taraftarların maça getirecekleri çocuk kitaplarının da deprem bölgesinde kurulacak kütüphaneye ulaştırılacağı kaydedildi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakası, yarın saat 14.00'te başlayacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligin iki güçlü ekibinin karşılaşacağı müsabakada voleybol kalitesinin üst düzeyde olacağını belirtti. Müsabakaya iyi hazırlandıklarını aktaran Özden, "Tüm gücümüzü sahaya yansıtarak kazanmak istiyoruz, tüm İzmirli voleybolseverleri yanımızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, karşılaşmanın bilet geliri depremzedelere bağışlanacağı, taraftarların maça getirecekleri çocuk kitaplarının da deprem bölgesinde kurulacak kütüphaneye ulaştırılacağı kaydedildi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakası, yarın saat 14.00'te başlayacak.
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