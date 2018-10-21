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Fenerbahçe ve Amiens'in ilginç özelliği

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında net fırsatlar yakaladı. Bunlar da gol olmayınca 3 puan yine gelmedi, galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Fenerbahçe ve Amiens'in ilginç özelliği
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21 Ekim 2018 12:03
Süper Lig'de bir an önce çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe, milli aranın ardından Sivasspor deplasmanına çıktı. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Sarı- Lacivertliler, daha önceki kötü oyunların aksine bu kez istediği pozisyonları buldu ama yine galibiyete ulaşamadı.

İlk yarıda Michael Frey, soldan İsmail Köybaşı'nın pasında kale önünde topu auta yolladı. İkinci yarıda Roberto Soldado, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri sallayamadı. Bu kez yine Frey, sağdan kullanılan kornerde kafayı vurdu, Sivas kalecisi Tolgahan'dan dönen topu sol çaprazda Soldado tamamlamak istedi ama O da topu dışarı attı.

5 DEPLASMANDA SADECE 1 GOL

Son olarak da Mehmet Ekici'nin frikiğinde top direkten döndü. Bu kadar gollük fırsat eline geçen ancak bunlardan yararlanamayan Sarı- Lacivertliler'in ligde galibiyet hasreti 4'e çıktı. Ligde 9 maçın 5'inde rakip fileleri havalandıramayan Kanarya, Avrupa'nın 5 büyük ligi ile karşılaştırdığımızda 5 deplasman maçına çıkıp sadece 1 gol (1-0'lık Konya maçı) atabilen iki takımdan biri oldu. Diğer takım ise 20 takımlı Fransa Ligi'nde 17. sırada yer alan Amiens...

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Sivasspor 0-0 Fenerbahçe


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