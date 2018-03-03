Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de Pazar günü 12. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 11 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 4 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.Sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 13 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 5 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor bir galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti.Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 12 golüne, Akhisarspor 5 golle yanıt verdi.Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.