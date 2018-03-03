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Fenerbahçe ve Akhisar 12. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlıyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 11 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 4 galibiyet aldı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe ve Akhisar 12. randevuda
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03 Mart 2018 11:46
Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de Pazar günü 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 11 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 4 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 13 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 5 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor bir galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 12 golüne, Akhisarspor 5 golle yanıt verdi.

Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

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