Fenerbahçe Valencia'yı konuk ediyor

THY Euroleague 11. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Valencia'yı ağırlayacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20:45'te başlayacak. Maçı Müsabakayı Sasa Pukl (Slovenya), Elias Koromilas (Yunanistan), Piotr Pastusiak (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşma be IN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Nando De Colo'nun yanı sıra yeni transfer Alex Perez ve Milli Takım'da bulunan Melih Mahmutoğlu bu karşılaşmada yer alamayacak.



3 İSPANYA DEPLASMANINDA GALİBİYET ÇIKMADI



Fenerbahçe, Euroleague'deki son 3 maçını İspanya deplasmanında yaptı. Sırasıyla Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanlarından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe bu kez bir İspanyol takımını konuk ettiği maçı kazanmak istiyor.



Fenerbahçe Euroleague'de bu sezon çıktığı 10 maçın 4'ünü kazanıp 6'sını kaybetmişti.



