Fenerbahçe, Valencia'yı İstanbul'a getiriyor!

Transfer sezonunun en hızlı takımlarından Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katıyor.



TRT Spor'un haberine göre sarı - lacivertliler, santrfor oyuncusu Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip, imza atacağı kaydedildi.



FENERBAHÇE'NİN 10. TRANSFERİ OLACAK



Ekvadorlu golcü, bu sezon Fenerbahçe'nin 10. transferi olacak. Kanarya daha önce, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Barış Sungur, İsmail Yüksek, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmıştı.



Bonservisi elinde olan, santrfor bölgesinin yanında forvet arkası ve sağ açıkta da görev yapabilen Valencia, bu sezon 29 resmi maça çıktı, 2 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.



