'Fenerbahçe, Valbuena'yı göndermekle hata yaptı'

Fenerbahçe'de sezon başında yolların ayrıldığı Mathieu Valbuena, Yunanistan'da ikinci baharını yaşadı.



Olympiakos ile şampiyon olan ve sezonu 9 gol 23 asistle bitiren Valbuena'yı Yunanistan'da yayın yapan Gazzetta'dan Thodoris Vasilis Milliyet için değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuyu kadrosunda tutmayarak hata yaptığını aktardı.



Garry Rodrigues'in Valbuena'nın yerine kadroya getirilmesinin bir başka hata olduğunu vurgulayan Thodoris Vasilis şu yorumları paylaştı:



- Olympiakos teknik heyeti ve biz yakından takip edenler Valbuena'nın 35-36 yaşına geldiğini unutuyorduk. Çünkü enerji doluydu.



-Fenerbahçe için büyük bir kayıp. Zaten burada konuşulan ortak konu da bu: 'Fenerbahçe Valbuena'yı bırakarak hata yaptı.'



"Fenerbahçe Başkanı olsaydım..."



- Fenerbahçe Başkanı olsaydım önüme de Valbuena ve Garry Rodrigues isimleri konsaydı, ben kesin Valbuena'yı seçerdim. İkisini de canlı olarak Yunanistan'da izlemiş biri olarak söylüyorum.



- Valbuena, Messi gibi.. Ama Garry ortalama bir oyuncu. Valbuena'yı bırakıp Garry'yi getirmek.. Bence hatalı bir karar. Garry evet iyi bir oyuncu olabilir ama üst düzey değil.. Valbuena hem üst düzey hem de lider bir oyuncu..



-Şu anda Olympiakos'ta Valbuena'ya herkes bayılıyor.



- Puan tablosuna da bakınca görüyorum ki Valbuena kaybı Fenerbahçe için üzücü olmuş. Valbuena bu sezon gerçekten çok iyiydi ve şampiyon oldu.



