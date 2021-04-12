Fenerbahçe - Vakıfbank: Seride 2. perde

Seride 1-0 önde olan VakıfBank, saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak maçta Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Vakıfbank: Seride 2. perde
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12 Nisan 2021 12:47
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet'in şampiyonluk mücadelesi verdiği play-off final serisinin ikinci maçı salı günü oynanacak.

İlk maçı 3-2 kazanan ve seride 1-0 öne geçen VakıfBank, sarı-lacivertli takımı VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak. Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa uzanacağı final serisinde üçüncü mücadele, 16 Nisan Cuma günü yine VakıfBank'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Gerekmesi halinde dördüncü ve beşinci maçların programı daha sonra açıklanacak.



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