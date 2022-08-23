Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra yeniden lider

Süper Lig'in üçüncü haftasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, yaklaşık 1 yılın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra yeniden lider
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23 Ağustos 2022 01:50
Fenerbahçe, Süper Lig'de 311 gün sonra liderlik koltuğunda yer aldı.

Geçtiğimiz sezonun 8. haftasını 19 puanla lider kapatan sarı-lacivertliler, 9. haftada 17 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilerek liderliği kaybetmişti.

Adana Demirspor'u yenerek yeniden zirveye yerleşen Fenerbahçe, ayrıca ligde 31 hafta sonra tekrar lider oldu.

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