Fenerbahçe uzatmalarda rakipsiz

Fenerbahçe, bu sezon geriye döndüğü karşılaşmalarda tarih yazıyor. Puanını 63'e çıkararak lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet daha aldı. 90+'dan sonra rakiplerinin 11 kez kalesini düşüren Kanarya'nın, bu alanda Süper Lig'de eline su dökebilen takım yok.



En iyi ekip olan Fenerbahçe, uzatmalarda ağlara yolladığı gollerle 4 galibiyet-1 beraberlik elde ederken karşılığı olarak 13 puan kazanıp şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. 90+'dan sonra en fazla Batshuayi (3) başrol oynarken, Valencia da 2 kez sahneye çıktı. Pedro, Crespo, Emre Mor, İrfan Can, Rossi, Arda, Gustavo Henrique ve Berisha da son anlarda fileleri sarsan isimler oldu.



Sarı-lacivertli ekip, ligin 31. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk edecek.

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