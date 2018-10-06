Fenerbahçe üstünlüğü korumak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde ciddi bir üstünlük kurdu.Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 10 maçın 8'ini kaybetti.Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere biterken, daha sonraki 8 müsabakayı Fenerbahçe kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında dış sahadaki ilk galibiyetine imza attı.Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 19, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 21. kez karşılaşacak.İki takım arasında geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.Geçen sezonun 4. haftasında Kadıköy'de Medipol Başakşehir sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, ikinci yarıda 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.