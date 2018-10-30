Fenerbahçe, üst üste ikinci galibiyetin peşinde

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, grubundaki ikinci maçında 31 Ekim Çarşamba günü İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida ile karşı karşıya gelecek.
Salamanca şehrindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ilk maçta Yunanistan'ın Olympiakos ekibini deplasmanda 63-54 yendi.
Perfumerias Avenida ise birinci hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a dış sahada 88-80 mağlup oldu.
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Salamanca şehrindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ilk maçta Yunanistan'ın Olympiakos ekibini deplasmanda 63-54 yendi.
Perfumerias Avenida ise birinci hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a dış sahada 88-80 mağlup oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın