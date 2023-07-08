Fenerbahçe, Umut Nayir transferini bitiriyor

Fenerbahçe, milli oyuncu Umut Nayir'i transfer etmek için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Umut Nayir transferini bitiriyor
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08 Temmuz 2023 16:50
Son güncelleme 08 Temmuz 2023 16:55
Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Ryan Kent'in ardından bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'in transferi için hem oyuncuyla hem de kulüple anlaşma sağladı.

BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ

Daha önce son noktaya gelen görüşmelerde iki kulüp başkanlar seviyesinde yeniden bir araya geldi ve bu görüşmeden anlaşma çıktı. Umut Nayir de Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Ümraniyespor'da oynayan 30 yaşındaki forvet 33 resmi maçta 18 gol 3 asist kaydetmişti.

 
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