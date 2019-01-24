Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisiile karşılaşacak.Ülker Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek.VolkanŞenerSkrtelSadıkHasan AliJailsonMehmet TopalDirarMehmet EkiciAyewSoldadoBurakOğuzMücahitTarıkAppindangoyeSerkanTimurVasilogiannisEmircanMadindaAtabeyGeçen sezondan kalan cezası nedeniyle maçataraftarı alınmayacak.Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda. 1-0'lıkgalibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek.Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.'de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.