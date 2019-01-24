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Fenerbahçe-Ümraniyespor! Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Fenerbahçe-Ümraniyespor! Muhtemel 11'ler
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24 Ocak 2019 02:51
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Volkan
Şener
Skrtel
Sadık
Hasan Ali
Jailson
Mehmet Topal
Dirar
Mehmet Ekici
Ayew
Soldado

Ümraniyespor

Burak
Oğuz
Mücahit
Tarık
Appindangoye
Serkan
Timur
Vasilogiannis
Emircan
Madinda
Atabey

Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda. 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek.

Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.

Fenerbahçe'de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

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