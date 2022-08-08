Fenerbahçe Ümraniyespor maçı İZLE (bein sports izle linki)

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayak karşılaşmada hakem Yaşar Keman Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördündü hakemi Mert Güzenge. VAR görevinde ise Koray Gençerler bulunacak.

Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia

Serkan, Mert, Glumac, Allyson, Lenjani, Sackey, Gagnidze, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Adel Bettaieb

Jorge Jesus ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı.

Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti.

Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.