Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniye maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı naklen yayınlanacak.



24 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak maç, A2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.



Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı 24 Ocak Perşembe günü saat 20.30'dan itibaren A2 TV'den naklen futbolseverler ile buluşacak.



FENERBAHÇE-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...



. Kupanın son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı naklen yayınlanacak.24 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak maç, A2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı 24 Ocak Perşembe günü saat 20.30'dan itibaren A2 TV'den naklen futbolseverler ile buluşacak.



MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe



Volkan

Şener

Skrtel

Sadık

Hasan Ali

Jailson

Mehmet Topal

Dirar

Mehmet Ekici

Ayew

Soldado



Ümraniyespor



Burak

Oğuz

Mücahit

Tarık

Appindangoye

Serkan

Timur

Vasilogiannis

Emircan

Madinda

Atabey



24 Ocak Perşembe:



13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)



18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)



29 Ocak Perşembe:



20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)



SÜPER LİG'DE 18. HAFTA SONUÇLARI

Akhisarspor 1-3 Beşiktaş

Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe

BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor

Antalyaspor 0-0 Kayserispor

Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü

Alanyaspor 2-0 Sivasspor

Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir

Bursaspor 1-1 Fenerbahçe

Kasımpaşa 0-1 Çaykur Rizespor



SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)





DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...



SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ







VolkanŞenerSkrtelSadıkHasan AliJailsonMehmet TopalDirarMehmet EkiciAyewSoldadoBurakOğuzMücahitTarıkAppindangoyeSerkanTimurVasilogiannisEmircanMadindaAtabey24 Ocak Perşembe:13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)29 Ocak Perşembe:20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)Akhisarspor 1-3 BeşiktaşYeni Malatyaspor 3-2 GöztepeBB Erzurumspor 1-2 Atiker KonyasporAntalyaspor 0-0 KayserisporGalatasaray 6-0 MKE AnkaragücüAlanyaspor 2-0 SivassporTrabzonspor 2-4 Medipol BaşakşehirBursaspor 1-1 FenerbahçeKasımpaşa 0-1 Çaykur Rizespor

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.



İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.





Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...