Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniye maçı saat kaçta?

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...
FENERBAHÇE-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor
. Kupanın son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı naklen yayınlanacak.
24 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak maç, A2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı 24 Ocak Perşembe günü saat 20.30'dan itibaren A2 TV'den naklen futbolseverler ile buluşacak.FENERBAHÇE-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Volkan
Şener
Skrtel
Sadık
Hasan Ali
Jailson
Mehmet Topal
Dirar
Mehmet Ekici
Ayew
Soldado Ümraniyespor
Burak
Oğuz
Mücahit
Tarık
Appindangoye
Serkan
Timur
Vasilogiannis
Emircan
Madinda
Atabey
24 Ocak Perşembe:
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)
29 Ocak Perşembe:
20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)SÜPER LİG'DE 18. HAFTA SONUÇLARI
Akhisarspor 1-3 Beşiktaş
Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe
BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor
Antalyaspor 0-0 Kayserispor
Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü
Alanyaspor 2-0 Sivasspor
Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir
Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
Kasımpaşa 0-1 Çaykur RizesporSÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)
DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.