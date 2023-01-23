Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı izle! Şifresiz Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı Bein Sport'ta

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı izle! Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile karşılacak. Sarı-Lacivertlilerin ligde 38 puanla lider Galatasaray'dan sonraki sırada yer alıyor. Ümraniyespor ise 14 puanla sonucu sırada. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, Ümraniyespor'u yenmeyi hedefliyor. Peki Ümraniyespor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER HangiKredi Ümraniyespor:
Orkun; Popov, Allyson, Eser, Lenjani; Kartal Kayra, Mrsic, Oğuz; Onur, Bettaieb, Umut Nayir.
Fenerbahçe:
Altay; Ferdi, Samet, Szalai, Alioski; Crespo, Arao; Valencia, King, Rossi; Batshuayi. ÜMRANİYESPOR - FNERBAHÇE: SON DURUM
Galatasaray ile zirve yarışı veren Fenerbahçe, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.
Teknik direktör Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.
Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.
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