Haber Tarihi: 23 Ocak 2023 19:00 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 19:00

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı izle! Şifresiz Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı Bein Sport'ta

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı izle! Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Joao Pedro forma giyemeyecek. Karşılaşmada Fenerbahçe 11'i ile Ümraniyespor ilk 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı Bein Sport'ta....

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı izle! Şifresiz Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı Bein Sport'ta
Abone Ol
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı izle! Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile karşılacak. Sarı-Lacivertlilerin ligde 38 puanla lider Galatasaray'dan sonraki sırada yer alıyor. Ümraniyespor ise 14 puanla sonucu sırada. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, Ümraniyespor'u yenmeyi hedefliyor. Peki Ümraniyespor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun; Popov, Allyson, Eser, Lenjani; Kartal Kayra, Mrsic, Oğuz; Onur, Bettaieb, Umut Nayir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Fenerbahçe: Altay; Ferdi, Samet, Szalai, Alioski; Crespo, Arao; Valencia, King, Rossi; Batshuayi.


ÜMRANİYESPOR - FNERBAHÇE: SON DURUM

Galatasaray ile zirve yarışı veren Fenerbahçe, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.


Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.

Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Haris Seferovic'e İtalya'dan talip Transferler Haris Seferovic'e İtalya'dan talip
Fenerbahçe'de iki sakatlık Fenerbahçe Fenerbahçe'de iki sakatlık
Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı Gündem Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı izle! Şifresiz Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı Bein Sport'ta Gündem Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı izle! Şifresiz Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı Bein Sport'ta
Ümraniyespor Fenerbahçe maçı İZLE, CANLI GS Antalya Gündem Ümraniyespor Fenerbahçe maçı İZLE, CANLI GS Antalya
Ümraniye FB maçı canlı link, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayın Gündem Ümraniye FB maçı canlı link, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayın
İZLE Ümraniye Fenerbahçe maçı canlı, FB Ümraniyespor link burada Gündem İZLE Ümraniye Fenerbahçe maçı canlı, FB Ümraniyespor link burada
Ümraniyespor Fenerbahçe CANLI İZLE, FB Ümraniye maçı izle Gündem Ümraniyespor Fenerbahçe CANLI İZLE, FB Ümraniye maçı izle
Beşiktaş'ta transfer tıkandı: Hadziahmetovic! Türkiye Transferler Beşiktaş'ta transfer tıkandı: Hadziahmetovic!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Haris Seferovic'ten şartlı ayrılık!
2
Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu, Roma peşine düştü!
3
Galatasaray'da flaş Bafetimbi Gomis gelişmesi!
4
Mertens Galatasaray için Barcelona'yı reddetti!
5
Ümraniyespor - Fenerbahçe: 11'ler
6
Galatasaray'a Victor Nelsson müjdesi!
7
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SON HABERLER

yukarı ok