Fenerbahçe Ümraniyespor izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı ypaıt. Portekizli teknik adamın oyuncularından özellikle ilk 25 dakikada hücum presle top kazanmalarını, rakibin pas kanallarını tıkamalarını ve tıpkı Slovacko maçında olduğu gibi erken golle oyuncunun tüm inisiyatifini ele almalarını istedi. Portekizli teknik adam toplantıda, "Bizim önceliğimiz Süper Lig'de şampiyon olmak. İyi bir başlangıç, iyi bir skor ve iyi futbol bekliyorum. Kazanma alışkanlığı olan bir takım olmalıyız." dedi. Jesus, son olarak, "Tüm rakiplerimize güçlü bir mesaj vermeliyiz." açıklamasını yaptı.
Ezgjan Alioski'nin gözü Jorge Jesus'ta
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın bu sezonki transferlerinden biri olan Ezgjan Alioski, takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Futbolcunun gözü teknik direktör Jorge Jesus'ta olacak. Makedon sol bek oyuncusunun bu akşamki Ümraniyespor maçında kadroya girmesi bekleniyor. Fenerbahçe'ye imza attığı için son derece heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade eden Alioski, Kadıköy'de ilk kez taraftarın karşısında sahaya çıkmak için şans bekliyor
Fenerbahçe, ligdeki rakiplerine karşı üstün
Süper Lig 2022-2023 sezonuna 8 Ağustos Pazartesi günü Ümraniyespor maçıyla başlayacak Fenerbahçe, bu sezon organizasyonda mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine karşı galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu. Lig tarihinde Fenerbahçe, galibiyet sayısı açısından Beşiktaş'ın 47-41, Galatasaray'ın 52-35, Trabzonspor'un da 39-25 önünde bulunuyor. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de yer alacak takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent ekibiyle 104 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 66 kez yenmeyi başardı. Sarı lacivertlilerin ligde bu sezonki rakipleri içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. Fenerbahçe, başkent temsilcisinin ağlarını 193 kez havalandırdı.
Fenerbahçe'nin lig rekorları
Fenerbahçe'nin, 65. yılına girilen eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig tarihinde birçok rekoru bulunuyor. Fenerbahçe, geride kalan 64 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en fazla puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 122 lig maçında 3 bin 701 puan toplayarak, ligin en çok puan alan ekibi oldu ve Galatasaray'ın 49 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise aynı maç sayısında 3 bin 652 puan elde etti. Lig tarihinde 2 bin 120 maça çıkan Beşiktaş 3 bin 576 puanla üçüncü, bin 612 maç oynayan Trabzonspor ise 2 bin 664 puanla dördüncü sırada yer aldı. Ligin 64 yıllık geçmişinde toplam 2 bin 122 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1206 galibiyetle, Galatasaray'dan 13 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısı bakımından Galatasaray 1193 ile ikinci, Beşiktaş ise 1147 ile üçüncü sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hakemi
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayak karşılaşmada hakem Yaşar Keman Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördündü hakemi Mert Güzenge. VAR görevinde ise Koray Gençerler bulunacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı. Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti. Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.
Fenerbahçe'de 5 eksik
Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekibin cumartesi günkü idmanda bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin maçın kadrosunda olması beklenmiyor.
Ümraniyespor, Süper Lig'deki ilk maçını oynayacak
Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak. Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti. Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.
Taraftarlar hücum etti; Kadıköy kapalı gişe!
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar Dinamo Kiev ve Slovacko maçlarında tribünleri doldurmuştu. Fenerbahçe taraftarları, Ümraniyespor maçının biletlerine de yoğun ilgi gösterdi. Genel satışa başladıktan kısa süre sonra toplamda 45 bin 442 bilet tamamen tükendi. Sezona 8 yıllık şampiyonluk hasretine son verme parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında arkasında taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.