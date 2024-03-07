Fenerbahçe, ülke puanı için kritik bir rol üstlendi

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçlar UEFA ülke puanımız açısından büyük önem taşıyor.
İSKOÇYA VE ÇEKYA DİBİMİZDE
37 bin 600 puanla 9. sırada yer alan Türkiye'nin en yakın takipçileri, 35 bin 800 puanlı İskoçya ve 35 bin 300 puanlı Çekya. Sezonu 10. basamakta bitiren ülkenin 2024-25 sezonu şampiyonu, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.
OLUMSUZ SONUÇ KÖTÜ ETKİLER
İskoçya'nın Avrupa'da devam eden tek takımı (Rangers) kalırken, Çekya'nın 3 temsilcisi birden bulunuyor (Sparta Prag, Slavia Prag, Viktoria Plzen).
Fenerbahçe'nin Belçika ekibine karşı olumsuz bir sonuç alması durumunda, Türkiye'nin sıralamadaki yeri tehlikeye girmiş olacak.
İSKOÇYA VE ÇEKYA DİBİMİZDE
37 bin 600 puanla 9. sırada yer alan Türkiye'nin en yakın takipçileri, 35 bin 800 puanlı İskoçya ve 35 bin 300 puanlı Çekya. Sezonu 10. basamakta bitiren ülkenin 2024-25 sezonu şampiyonu, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.
OLUMSUZ SONUÇ KÖTÜ ETKİLER
İskoçya'nın Avrupa'da devam eden tek takımı (Rangers) kalırken, Çekya'nın 3 temsilcisi birden bulunuyor (Sparta Prag, Slavia Prag, Viktoria Plzen).
Fenerbahçe'nin Belçika ekibine karşı olumsuz bir sonuç alması durumunda, Türkiye'nin sıralamadaki yeri tehlikeye girmiş olacak.