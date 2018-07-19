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Fenerbahçe, 'Ukraynalı Modric'i takibe aldı

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, Sergiy Buletsa'yı transfer takibine aldı. Scout ekibi, Sergiy Buletsa'yı izledi ve raporunu hazırladı.

Fenerbahçe, 'Ukraynalı Modric'i takibe aldı
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19 Temmuz 2018 10:03
Sergiy Buletsa için Fenerbahçe'den flaş hamle! Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin radarına bir genç daha takıldı...

Sportif direktör Damien Comolli'nin U19 Avrupa Şampiyonası'nı izlemek için Finlandiya'ya gönderdiği scout ekibinin, Dinamo Kiev'in genç yıldız adayı Sergiy Buletsa'nın ismini verdiği iddia edildi.

1999 doğumlu oyuncuyu, Ukrayna'nın Fransa'yı 2-1 yendiği maçta takip eden ekibin, 'Stili Luka Modric'i andırıyor, kaçırılmayacak bir fırsat' demesi üzerine Comolli'nin detaylı rapor hazırlanmasını istediği belirtildi.

1.72 boyundaki Buletsa, merkez orta saha '10 numara' pozisyonunda görev yapıyor.



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