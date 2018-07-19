Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin radarına bir genç daha takıldı...Sportif direktör Damien Comolli'nin U19 Avrupa Şampiyonası'nı izlemek için Finlandiya'ya gönderdiği scout ekibinin, Dinamo Kiev'in genç yıldız adayı'nın ismini verdiği iddia edildi.1999 doğumlu oyuncuyu, Ukrayna'nın Fransa'yı 2-1 yendiği maçta takip eden ekibin, 'Stili Luka Modric'i andırıyor, kaçırılmayacak bir fırsat' demesi üzerine Comolli'nin detaylı rapor hazırlanmasını istediği belirtildi.1.72 boyundaki Buletsa, merkez orta saha '10 numara' pozisyonunda görev yapıyor.