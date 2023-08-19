Fenerbahçe, UEFA kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Twente maçının kadrosunu açıkladı.
Sarı lacivertlilerde yeni transferler Cengiz Ünder ile Fred kadroda yer aldı.
Sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Bright Osayi Samuel kadroda yer almadı.
Öte yandan Samet Akaydin, Miguel Crespo ve Serdar Dursun Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Sarı lacivertlilerde yeni transferler Cengiz Ünder ile Fred kadroda yer aldı.
Sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Bright Osayi Samuel kadroda yer almadı.
Öte yandan Samet Akaydin, Miguel Crespo ve Serdar Dursun Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda kendisine yer bulamadı.