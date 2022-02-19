Fenerbahçe, UEFA'da 101. sıraya geriledi!

Perşembe gecesi Avrupa Konfederasyon Ligi'nde Kadıköy'de Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, iddialı olduğu son kulvarda da havlu atmanın eşiğine gelirken Sarı- Lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç yönetimini dakikalarca istifaya davet etmişti.



F.Bahçeli taraftarların tepkisi sanal alemde de devam ederken Kanarya, Koç dönemindeki bir başarısızlığa daha imza attı. Fenerbahçe, UEFA klasmanında 56 sıra birden gerileyerek 101. sıraya inmiş durumda.



Fenerbahçe, Ali Koç göreve geldiğinde 45. sıradaydı. Ali Koç döneminde futbolda "Sıfır kupa" sendromu devam ederken, takımın ortaya koyduğu içler acısı futbol gelecek için de umut vermiyor. Aziz Yıldırım döneminde en kötü zamanında ligde şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, şimdilerde ise haftalar öncesinden ligde havlu attı.



BÖYLE BİR DÖNEM YOK



Fenerbahçeliler, sanal alemde "Olmuyorsa olmuyor. Bu inat ve ısrar neden!" "Kulübün üzerine ölüm kasveti gelmiş. Neyi bekliyorsun sayın başkan", "Fenerbahçe böyle bir dönem yaşamadı. Bu kulüp kimsenin tapulu malı değildir" şeklinde ifadeler kullanarak Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ediyorlar. Üyeler de daha önce kongreye gidilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.



HİÇ UMURSAMADILAR!



Avrupa Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında Slavia Prag Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yenerken, bu karşılaşma Çek basınında geniş yer buldu. Çek basını, "Slavia, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet aldı. Slavialı futbolcular başlarında hocaları yokmuş, hiç umursamadılar. Savunmaya çekileceklerini düşünen vardıysa da yanıldı" yorumunu yaptı. Çıkan haberlerde ayrıca, " Fenerbahçe taraftarı maç içinde değişken duygular yaşadı, bazen takımını destekledi bazense tepki gösterdi. Futbolculardan formalarını çıkarmalarını istedi" ifadeleri kullanıldı.



AVRUPA'DA BÜYÜK TEHLİKE



Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kan kaybını sürdürüyor… Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Slavia Prag'a 3-2 yenilmesi ve Midtjylland'ın galip gelmesiyle 15. basamaktaki yerimizi Danimarka'ya (29.975) kaptırdık. Türkiye 26.900 puanda kalırken iki sıra birden yükselen Çekya ile (26.800) puan farkımız 0.100'e indi. Danimarka ve Çekya'nın yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Hırvatistan ile 15.'lik için yarışta olduğumuz rakipler. Ülkemiz, sezon sonunda ilk 15'te yer alamazsa 2023-24 sezonunda Avrupa Kupaları'na göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düşecek.



Bu durumda Şampiyonlar Ligi'nde tek takımımız yer alacak ve play-off oynamak zorunda kalacak. Ayrıca ekiplerimiz için UEFA Avrupa Ligi defteri kapanacak ve diğer 3 temsilcimiz Konferans Ligi'nde mücadele edecek.





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