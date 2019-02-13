Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'i 1-0 mağlup etti. Ülker Stadyumu'nda Zenit'i gol yemeden mağlup eden Fenerbahçe'nin turu geçmesine yetecek sonuçları haberimizde derledik.
Fenerbahçe'nin Zenit'i elemesi için Rusya'dan beraberlikle ayrılması yetiyor. Rövaş maçının Zenit'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanması halinde uzatmalar oynanacak.
YENİLGİ DE YETEBİLİR
Fenerbahçe, Zenit'e gol atarak tek farklı mağlup olması halinde de adını son 16'ya yazdıran takımlar arasında olacak.
Rövanş mücadelesi ise 21 Şubat Perşembe günü St. Petersburg'ta oynanacak.
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Fenerbahçe'nin Zenit'i elemesi için Rusya'dan beraberlikle ayrılması yetiyor. Rövaş maçının Zenit'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanması halinde uzatmalar oynanacak.
YENİLGİ DE YETEBİLİR
Fenerbahçe, Zenit'e gol atarak tek farklı mağlup olması halinde de adını son 16'ya yazdıran takımlar arasında olacak.
Rövanş mücadelesi ise 21 Şubat Perşembe günü St. Petersburg'ta oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın