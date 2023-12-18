Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri 2023

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Bu turu geçecek takımlar Kupa 3'te adını son 16 turuna yazdıracak.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri şöyle:Sturm Graz-Slovan BratislavaServette-LudogoretsUnion SG-E. FrankfurtReal Betis-Dinamo ZagrebOlympiacos-FerencvarosAjax-Bodo GlimtMolde-Legia VarşovaMaccabi Haifa-GentMAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçlar 15 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat tarihinde oynanacak.Bu turu geçen takımlar, son 16 turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kuraları 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
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