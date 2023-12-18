Haber Tarihi: 18 Aralık 2023 16:23 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 16:23

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri 2023

Konferans Ligi'nde Son 16 biletini seri başı olarak kapan Fenerbahçe'nin gözü de kura çekiminde. Sarı-Lacivertliler'in muhtemel rakipleri (Son 16 Turu için) bugünkü Son 16 Play-Off Turu kura çekiminde belli olacak. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakipleri 2023

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri 2023
Abone Ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Bu turu geçecek takımlar Kupa 3'te adını son 16 turuna yazdıracak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Sturm Graz-Slovan Bratislava

Servette-Ludogorets

Union SG-E. Frankfurt

Real Betis-Dinamo Zagreb

Olympiacos-Ferencvaros

Ajax-Bodo Glimt

Molde-Legia Varşova

Maccabi Haifa-Gent

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçlar 15 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat tarihinde oynanacak.

Bu turu geçen takımlar, son 16 turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kuraları 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Fenerbahçe
Gündem

Diğer Haberler

İstanbulspor'da sürpriz ayrılık: David Jensen İstanbulspor İstanbulspor'da sürpriz ayrılık: David Jensen
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den orta karar; Süper Kupa Trendyol Süper Lig Beşiktaş ve Fenerbahçe'den orta karar; Süper Kupa
İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlayacak İstanbulspor İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlayacak
Salih Özcan'a yılın en başarılı futbolcusu ödülü B. Dortmund Salih Özcan'a yılın en başarılı futbolcusu ödülü
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri 2023 Gündem Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri 2023
Evren Uyanık: 'Keşke şampiyon olabilseydik' Futbol Evren Uyanık: "Keşke şampiyon olabilseydik"
SON DAKİKA! Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı Galatasaray SON DAKİKA! Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
İşte Konferans Ligi'nde eşleşmeler! UEFA Konferans Ligi İşte Konferans Ligi'nde eşleşmeler!
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta heyecanı Spor Toto 1. Lig Trendyol 1. Lig'de 16. hafta heyecanı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
2
Süper Lig'de haftanın hakemleri!
3
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
4
Fenerbahçe'nin gözü kura çekiminde!
5
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
6
Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap!
7
Halil Umut Meler için açıklama: "Sakın derbiye vermeyin!"

SON HABERLER

yukarı ok