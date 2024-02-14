Fenerbahçe üç koldan yara sarıyor

'de kaybedilen liderliğin üzüntüsü yaşanırken üç koldan yara sarma çalışmaları başladı...Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, kenetlenme için düğmeye bastı. Başkan Ali Koç, eleştirilen İsmail Kartal'a tam destek verdi. Koç, Kartal'a, "dedi. Başkan, futbolcularla da görüştü vededi.İsmail Kartal ise takımıyla bir araya geldi. Önce son maçlarda yapılan hataların yer aldığı bir analiz izleten tecrübeli çalıştırıcı, futbolculara tek tek uyarılarda bulundu. Kartal takımıyla da konuşup, "Biz vazgeçmeyeceğiz ve savaşarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız" diye seslendi. Kaptanlar; Dzeko, Tadic, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci de takım arkadaşlarıyla toplantılar yapıyor. Tek hedef, zorlu haftalar öncesi kenetlenmeyi sağlamak.- Geriye düşüldüğünde gereksiz panik ve acele hareket edip oyun planından uzaklaşmak.- Pas hataları ve riskli bölgeye doğru gereksiz pas denemeleri.- Geri dönüşlerde ağır kalma. Gölge savunma yapma ve rakiplere rahat şut imkanı tanıma.- Savunma ve orta saha arasındaki kopukluk. Rakip oyunculara yönelik yumuşak markaj.Sarı-lacivertlilerde Rizespor maçına dönüm anı gözüyle bakılıyor. Hem İsmail Kartal hem de futbolcular, zorlu deplasmanda sergilenecek güzel oyun ve alınacak güçlü bir galibiyetin Galatasaray'a mesaj olarak gideceğine inanıyor. Rize galibiyetiyle yeni bir galibiyet serisine başlanması hedefleniyor.